Соболенко рассказала об уникальности тренировок с Джоковичем

Соболенко рассказала об уникальности тренировок с Джоковичем2
- 15.10.2025, 17:42
Сербский теннисист делится с белоруской опытом.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что спарринги с Новаком Джоковичем сделали её сильнее — физически и психологически. По словам первой ракетки мира, после таких занятий матчи на турнирах WTA уже не кажутся изнурительными, сообщает RFI.
«Новак всегда открыт к общению. Можно спросить что угодно — он обязательно поделится опытом. На тренировках с ним темп запредельный: после таких сессий чувствуешь, что выдержишь любой матч. Наверное, поэтому во время игр с соперницами я не чувствую усталости — уровень интенсивности просто другой», — рассказала Соболенко.
Теннисистка добавила, что даже после выхода на вершину рейтинга продолжает работать над собой и видит, куда расти дальше.
«Мне нужно чаще идти к сетке, чувствовать мяч ближе к корту. Хочу прибавить в игре у сетки и улучшить удары — есть, над чем работать почти в каждом элементе», — отметила Арина.