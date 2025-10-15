The Economist: Почему «Хартия» и «Тройка» стали популярными 15.10.2025, 18:15

Звезды, соцсети и немного политики.

«Азов», «Третья штурмовая», «Хартия». Все эти три украинские подразделения действуют и как боевые единицы, и как современные организации, сочетая военную службу с эффективным управлением и заботой о бойцах, пишет The Economist. Они начинались с малого: «Азов» появился еще в 2014-м, когда Россия впервые вторглась на Донбасс, а «Тройку» и «Хартию» создали уже после начала полномасштабной войны в 2022-м.

3-ю ОШБр основал Андрей Билецкий, которого когда-то связывали с ультраправыми взглядами, сейчас же он осторожен в высказываниях и, возможно, готовится к политической карьере, пишет СМИ. «Хартию» создал Всеволод Кожемяко — бизнесмен и владелец крупного аграрного холдинга на востоке Украины. Этой весной каждое из этих подразделений разрослось до корпуса, получив по несколько дополнительных бригад, и теперь в каждом из них более 20 тысяч бойцов.

«Мы не относимся к людям, как к животным, — говорит Кожемяйко о «Хартии». — Наши бойцы точно знают, что делают, участвуют в планировании и полностью преданы делу».

Так же, как в гражданском бизнесе, командиров батальонов оценивают по конкретным показателям эффективности — «цене за уничтожение врага» и «стоимости одного дня на передовой». Также в подразделениях есть профессиональные кадровые отделы, чтобы продвижение не зависело от личных связей. Кожемяко даже планирует ввести программу для управления ресурсами, как в бизнесе. По его словам, работать с офицерами старой школы — это как убеждать когда-то колхозников, что маркетинг и учет нужны.

Не менее важны для набора бойцов услуги корпуса поддержки Azov Care, которые помогают раненым солдатам и их семьям. Мужчинам, желающим вернуться в службу, предлагают небоевые должности, для погибших организуют и оплачивают похороны, а семьям помогают оформить компенсацию.

«Они встретили меня на автовокзале, нашли для меня лучшую больницу и лучший протез, и они на связи 24/», — говорит молодой лейтенант, недавно освобожденный после трех лет заключения в России.

Кроме военного дела, эти корпуса активно работают в соцсетях и на YouTube, а также сотрудничают со звездами музыки и спорта. «Третья штурмовая», например, открыла под Киевом школу дронов KillHouse для молодежи 18-25 лет — около четверти учеников потом присоединяются к подразделению. Их рекламная кампания в стиле «Топ Ган» давала до 200 заявок ежедневно, хоть и вызывала критику, рассказывает руководитель медиа Кристина Бондаренко. Также «Тройка» сняла мощный фильм с фронтовыми кадрами вместе с Мстиславом Черновым, лауреатом «» за фильм «20 дней в Мариуполе», а «Хартия» привлекла известного китайского художника Ай Вэйвэя для создания мерча.

Реклама подразделений менялась вместе с войной. Сначала «Третья штурмовая» делала ставку на брутальные образы с оружием, потом появились шуточные и спокойные сюжеты — например, пилот дрона в шезлонге с надписью «Лето, FPV, Третья штурмовая» или бойцы у костра. После неудачного контрнаступления 2023-го появилась кампания с зомби и месседжем: «Если не воевать, тьма победит».

Сейчас, когда мирные переговоры зашли в тупик, акцент сместился на службу как образ жизни. На билбордах «Хартии» лозунг «Расти в Хартии», а «Тройка» показывает бойцов с детьми и собаками под слоганом «Мы здесь, чтобы жить». Плакаты выглядят как политическая реклама — и, возможно, не случайно, пишут журналисты. Эксперты считают, что эти корпуса могут стать стартовой площадкой для политических карьер их лидеров после войны.

