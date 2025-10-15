В Минске задержали руководителя крупного предприятия

В Минске задержали руководителя крупного предприятия2
- 15.10.2025, 18:17
- 1,862
Он якобы брал деньги мешками.
Первого заместителя гендиректора крупного столичного предприятия задержали за взятку, рассказали в пресс-службе КГК.
За деньги мужчина подписал договор на поставку оборудования от конкретных коммерсантов.
Топ-менеджера задержали с поличным.
Задержанный 10 лет работал на предприятия в роли руководителя. Организация, в которой был трудоустроен мужчина, занимается монтажом и установкой промышленных машин и оборудования.
При этом средняя зарплата замгендиректора составляла Br10 тыс.
«В сентябре текущего года он получил взятку за лоббирование интересов коммерсантов – подписание договора на поставку в адрес госпредприятия трансформаторной подстанции», – рассказали в Департаменте финансовых расследований (ДФР).
Мужчину задержали во время получения взятки.
Сумма немаленькая – Br134 тыс.
Как пояснили в КГК, в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Всего же сотрудникам ДФР удалось вскрыть сразу три случая коррупции в энергетическом комплексе.
Так, руководитель среднего звена в марте 2025-го получил Br5 тыс. за умышленное снижение стоимости оборудования, произведенного на предприятии.
Мужчина был начальником отдела минской организации по выпуску электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
Задержанный признал свою вину и уже дал показания.
Еще один случай взяточничества вскрыли со стороны ведущего инженера по технадзору. Он следил за строительством минского энергетического предприятия.
В течение 2025 года мужчина получил Br3 тыс. за быстрое визирование актов сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ. Их проводила коммерческая структура.
«По фактам совершения коррупционных преступлений в отношении работников трех государственных предприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 430, а также ч. 1 ст. 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следственным комитетом ведется предварительное расследование», – уточнили в КГК.
Несмотря на то что во всех трех случаях получатели взяток были разными, передавали их работники одного общества с ограниченной ответственностью. Оно занимается производством и поставкой электротехнического оборудования, сообщили в ДФР.