В Беларуси резко изменится погода 11.06.2026, 14:02

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Фото: charter97.org

Уже завтра.

В Беларуси 12 июня ожидается резкое похолодание. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности, сообщил Белгидромет. Кроме того, дожди нас пока не покинут.

«Днем 12 июня (пятница) в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает: максимальная температура воздуха составит +14...+19°С, в Минске +14...+16°С», — говорится в предупреждении синоптиков об оранжевом уровне опасности.

В пятницу в Беларусь начнет поступать прохладный воздух с северо-запада Европы. Временами дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы.

В субботу, 13 июня, все еще сохранятся дожди, местами сильные, грозы. Ночью +7…+14°С, по северо-востоку до +16°С, максимальная днем +15…+22°С.

В воскресенье, 14 июня, тоже ожидаются дожди и местами грозы. Ночью +8…+13°С, днем до +14…+21°С.

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