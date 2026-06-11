США и Кувейт готовят рекордную миллиардную сделку 11.06.2026, 13:58

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Фото: anduril.com

По дронам-перехватчикам.

Госдеп США одобрил продажу Кувейту дронов и оборудования для борьбы с БпЛА на сумму в 1,98 млрд долларов. Эта сделка является рекордной по закупке дронов-перехватчиков в мире.

Об этом сообщает Drone Front.

Отмечается, что пакет включает решения, предназначенные для выявления и уничтожения угроз с помощью как электронных, так и кинетических методов.

В перечень согласованного оборудования, в частности, входят перехватчики Roadrunner и Anvil, системы запуска, программное обеспечение для командования, башни дальнего и морского наблюдения, решения для РЭБ и мобильные операционные центры.

Что известно о дронах-перехватчиках Roadrunner и Anvil

Предложенный пакет предусматривает использование платформ Roadrunner и Anvil компании Anduril, которые предназначены для быстрого наземного запуска и поражения воздушных целей.

Обе системы используют вертикальный взлет и посадку, сохраняя при этом различные архитектуры для различных миссий.

Roadrunner - это перехватчик с двумя турбореактивными двигателями, имеет планер длиной около 2 метров и может достигать дозвуковой скорости - примерно 1235 км/ч.

Обычно он использует фугасную боеголовку для нейтрализации дронов и более крупных воздушных угроз, включая пилотируемые самолеты и крылатые ракеты.

Anvil - это меньший дрон, способный развивать скорость до 320 км/ч. Он предназначен для перехвата дронов на близком расстоянии с помощью кинетического удара, предлагая менее затратный вариант поражения.

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