закрыть
15 октября 2025, среда, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты самые полезные способы приготовления картошки

1
  • 15.10.2025, 20:15
  • 2,586
Раскрыты самые полезные способы приготовления картошки

Советы дала диетолог.

Диетолог Габриэла Миеко призвала отказаться от жареного картофеля. Самые полезные способы его приготовления она раскрыла в беседе с изданием Veja.

«Рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию. Готовьте с кожурой, которая содержит клетчатку, необходимую для кишечника», — отметила Миеко. Еще одним оптимальным вариантом является пюре. Правда, специалистка призвала заменить сливочное масло и сливки водой, обезжиренным молоком или оливковым маслом, чтобы в организм поступило меньше калорий и вредных жиров.

«Жарка полностью меняет свойства картофеля, который впитывает значительное количество жира и становится гораздо более калорийным. Избыток калорий провоцирует набор веса, а ожирение является одним из факторов риска развития диабета», — предупредила она. К тому же при нагревании масла запускается такая реакция, как перекисное окисление липидов, которая увеличивает количество свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток. Кроме того, при этом процессе вырабатываются вещества, приводящие к воспалению в организме, заключила Миеко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко