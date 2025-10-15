Раскрыты самые полезные способы приготовления картошки 1 15.10.2025, 20:15

2,586

Советы дала диетолог.

Диетолог Габриэла Миеко призвала отказаться от жареного картофеля. Самые полезные способы его приготовления она раскрыла в беседе с изданием Veja.

«Рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию. Готовьте с кожурой, которая содержит клетчатку, необходимую для кишечника», — отметила Миеко. Еще одним оптимальным вариантом является пюре. Правда, специалистка призвала заменить сливочное масло и сливки водой, обезжиренным молоком или оливковым маслом, чтобы в организм поступило меньше калорий и вредных жиров.

«Жарка полностью меняет свойства картофеля, который впитывает значительное количество жира и становится гораздо более калорийным. Избыток калорий провоцирует набор веса, а ожирение является одним из факторов риска развития диабета», — предупредила она. К тому же при нагревании масла запускается такая реакция, как перекисное окисление липидов, которая увеличивает количество свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток. Кроме того, при этом процессе вырабатываются вещества, приводящие к воспалению в организме, заключила Миеко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com