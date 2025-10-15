закрыть
Зеленский заинтриговал встречей с Трампом

  • 15.10.2025, 21:22
Зеленский заинтриговал встречей с Трампом
Владимир Зеленский

Глава Белого дома может реально приблизить завершение войны.

Запланированная на 17 октября встреча с президентом США Дональдом Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Украина уже проработала военные и экономические моменты предстоящей встречи с Трампом. А сама встреча обещает стать довольно содержательной.

«Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе», - заинтриговал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас в США находятся премьер-министр Украины Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины Ольга Стефанишина и другие чиновники.

«Уже в Вашингтоне начали встречи на своем уровне, готовят основу для разговора с лидером Соединенных Штатов, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производители противовоздушной обороны, а также с представителями энергетических компаний», - сообщил Зеленский.

