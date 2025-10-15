Министр обороны Британии: НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
- 15.10.2025, 22:16
Джон Хили призвал Путина в этом не сомневаться.
Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал правителя России Владимира Путина не сомневаться, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Его слова приводит британский телеканал Sky News.
По его словам, если НАТО будут угрожать, то военный блок «будет действовать». Он призвал Москву в этом не сомневаться.
«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Хили.
Министр обороны Великобритании заявил, что Лондон усиливает «как военное, так и экономическое давление» на Россию. Речь идет в том числе о санкциях против энергетического сектора и нефтяных компаний, уточнил он. Поддержка Украины будет соответствовать эскалации со стороны Москвы, отметил глава министерства обороны Британии.