16 октября 2025, четверг, 9:28
Жители Саратова сообщают о большом количестве взрывов

5
  • 16.10.2025, 7:57
  • 6,870
Жители Саратова сообщают о большом количестве взрывов

Под ударом — база в Энгельсе.

Ночью 16 октября дроны-камикадзе массированно атаковали Саратовскую область РФ. Под ударом оказались объекты в областном центре, а также в Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации.

В течение всей ночи местные жители жаловались на многочисленные взрывы. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Атака на Саратовскую область

По предварительным данным, дроновая атака на Саратов и Энгельс началась около 01:00 часа ночи. Перовая волна БПЛА атаковала региона в течение нескольких часов.

Через некоторое время была зафиксирована вторая волна беспилотников, которая атаковала Саратовскую область до самого утра. Очевидцы заявили, что во время атаки в Саратове и Энгельсе фиксировались многочисленные взрывы и признаки горения в районе промышленной зоны.

