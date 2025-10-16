Жители Саратова сообщают о большом количестве взрывов 5 16.10.2025, 7:57

6,870

Под ударом — база в Энгельсе.

Ночью 16 октября дроны-камикадзе массированно атаковали Саратовскую область РФ. Под ударом оказались объекты в областном центре, а также в Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации.

В течение всей ночи местные жители жаловались на многочисленные взрывы. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Атака на Саратовскую область

По предварительным данным, дроновая атака на Саратов и Энгельс началась около 01:00 часа ночи. Перовая волна БПЛА атаковала региона в течение нескольких часов.

Через некоторое время была зафиксирована вторая волна беспилотников, которая атаковала Саратовскую область до самого утра. Очевидцы заявили, что во время атаки в Саратове и Энгельсе фиксировались многочисленные взрывы и признаки горения в районе промышленной зоны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com