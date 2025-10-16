ВСУ «выключили» свет в трех областях России 7 16.10.2025, 11:07

Начались веерные отключения.

В Волгоградской области страны-агрессора России атаковали электроподстанцию «Балашовская», расположенную неподалеку от Урюпинска. В результате удара возник пожар, пишет «Гордон».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке. Чиновник утверждает, что российская ПВО якобы отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры региона.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП “Балашовская” зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых зданий и пострадавших нет», — отметил он.

Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света «в нескольких» населенных пунктах региона после атаки БПЛА «в соседнем регионе».

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на востоке Воронежской области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата», — уверяет губернатор.

Временные веерные отключения электроэнергии вероятны после атаки ВСУ на инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

