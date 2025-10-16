Кто может получить доступ к налоговой тайне белорусов?1
- 16.10.2025, 12:54
Утвержден новый документ.
В Беларуси утвердили Положение о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения. Документ об этом опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, сведения которые составляют налоговую тайну, могут хранить на бумажных носителях и в электронном виде. При этом сведения на бумаге могут храниться в сейфах или ящиках, которые исключают несанкционированный доступ к ним. В электронном виде сведения должны обрабатываться и храниться с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, а также законодательства в сфере архивного дела.
Перечень сведений, которые составляют налоговую тайну, прописан в Налоговом кодексе. Это, например, Ф.И.О. плательщика, его учетный номер, количество уплаченных налогов и пр.
По новому постановлению эти сведения могут получить:
- привлеченные эксперты и специалисты при проведении проверок;
- суды при рассмотрении дел;
- правоохранительные органы, а также их должностные лица во время исполнения своих служебных обязанностей;
- Минтруда, Минэкономики, ФСЗН и т. д.;
- банки, небанковские кредитно-финансовые организации и т. д. для организации работ по формированию и функционированию единого расчетного информационного пространства и т. д.
Кроме этого, доступ к этим сведениям могут получить другие не указанные в положении лица по запросу у компетентных органов. При этом для доступа к налоговой тайне им нужно подтвердить право на получение такой информации, а также обосновать мотив.
При этом лица, которые получили доступ к налоговой тайне, не могут разглашать эти сведения.