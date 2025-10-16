Кто может получить доступ к налоговой тайне белорусов? 1 16.10.2025, 12:54

Утвержден новый документ.

В Беларуси утвердили Положение о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения. Документ об этом опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документу, сведения которые составляют налоговую тайну, могут хранить на бумажных носителях и в электронном виде. При этом сведения на бумаге могут храниться в сейфах или ящиках, которые исключают несанкционированный доступ к ним. В электронном виде сведения должны обрабатываться и храниться с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, а также законодательства в сфере архивного дела.

Перечень сведений, которые составляют налоговую тайну, прописан в Налоговом кодексе. Это, например, Ф.И.О. плательщика, его учетный номер, количество уплаченных налогов и пр.

По новому постановлению эти сведения могут получить:

- привлеченные эксперты и специалисты при проведении проверок;

- суды при рассмотрении дел;

- правоохранительные органы, а также их должностные лица во время исполнения своих служебных обязанностей;

- Минтруда, Минэкономики, ФСЗН и т. д.;

- банки, небанковские кредитно-финансовые организации и т. д. для организации работ по формированию и функционированию единого расчетного информационного пространства и т. д.

Кроме этого, доступ к этим сведениям могут получить другие не указанные в положении лица по запросу у компетентных органов. При этом для доступа к налоговой тайне им нужно подтвердить право на получение такой информации, а также обосновать мотив.

При этом лица, которые получили доступ к налоговой тайне, не могут разглашать эти сведения.

