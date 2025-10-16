National Review: Украина сможет бить по Москве 16.10.2025, 14:00

Трамп принял решение.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы обсудить усиление военной поддержки Киева на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Встреча проходит после продуктивных телефонных переговоров между лидерами двух стран, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Россия усилила наступление в Донбассе и недавно приняла закон, позволяющий резервистам выполнять «защитные задачи» в Украине, что усиливает угрозу затяжной войны. Кроме того, в конфликт, по данным СМИ, могут быть вовлечены наемники из Кубы и Северной Кореи. В сентябре российские удары по Украине, включая авиацию и дроны, достигли рекордного уровня, нанося ущерб как военным, так и гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру.

Зеленский намерен обсудить поставки дополнительных систем ПВО, а также возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Эти ракеты имеют дальность около 2500 километров, что значительно превышает возможности поставленных ранее ATACMS. Ракеты «Томагавк» позволят Киеву наносить удары по стратегическим объектам на территории России, включая Москву.

Поставки таких ракет, по мнению экспертов, станут серьезной эскалацией и потребуют согласованного подхода с европейскими союзниками. Трамп публично рассматривает возможность передачи ракет Украине, намекая на это как на инструмент давления на Москву для начала переговоров.

Американская сторона подчеркивает, что применение ракет должно быть строго ограничено военными и инфраструктурными целями, чтобы избежать непредсказуемых последствий.

По мнению аналитиков, дипломатические меры и санкции против России до сих пор не изменили ситуацию. Усиление военной поддержки Украины может изменить баланс сил на поле боя и увеличить шансы вынудить Москву к переговорам, при этом обеспечивая Киеву возможность более эффективно защищаться.

Предстоящая встреча в Вашингтоне рассматривается как важный шаг к укреплению союзнической поддержки Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.

