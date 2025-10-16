закрыть
В Швейцарии белорус защитил семью от агрессивного русскоязычного пассажира в поезде

  • 16.10.2025, 17:25
  • 1,306
В Швейцарии белорус защитил семью от агрессивного русскоязычного пассажира в поезде

«Я держался, пытался его успокоить».

Агрессивный русскоязычный мужчина напал на семейную пару — белоруса и украинку — в поезде в Швейцарии из-за услышанного украинского языка, а затем сам же написал на них заявление в полицию. «Радыё Свабода» поговорила с мужем Елены и узнала подробности инцидента.

Семья — Елена Дудник и Габриэль Шаров — с маленьким ребенком ехала в поезде Интерлакен — Шпиц (Швейцария), когда русскоговорящий мужчина, который сидел по соседству, начал агрессивно приставать к ним. Его возмутил украинский язык. Елена — украинка, ее муж — уроженец Беларуси. Елена разговаривала по-украински. Когда мужчина начал бросаться на пару, Елена записала инцидент на видео.

Русскоговорящий мужчина ругался матом, не стесняясь в выражениях. Говорил: «Я русский человек, мы вас всех будем убивать. И тебя, и тебя, и тебя», показывая пальцем на семью.

После он приставал к Габриэлю и спрашивал: «Почему ты не в окопе», требовал показать швейцарский паспорт и выражал открытую поддержку российской агрессии в Украине.

Журналисты связались с мужем Елены, чтобы подробнее расспросить об инциденте. Оказалось, что у Габриэля белорусские корни: его родители переехали в Швейцарию в 90‑е годы.

«Мы ехали поездом, зашли в вагон, поставили коляску, сын у меня был на руках, я начал искать место, чтобы сесть. После мы сели, жена попросила меня по-украински что-то взять. Он это услышал и начал ругаться нецензурной бранью. Жена сразу включила телефон и начала снимать. Я говорил на «Вы», старался его успокоить, показывал ему, что там много туристов, есть дети. Он выбил телефон из рук у жены, встал и я среагировал — оттолкнул его. Жена с ребенком отошли дальше, а я не сдержался и пару раз дал по шее», — рассказывает Габриэль.

Габриэль Шаров

Другие пассажиры помогли Габриэлю вызвать полицию. Агрессор это понял и начал прятаться в поезде. Полиция его нашла и вывела оттуда. После этот мужчина угрожал семье и требовал 10 000 швейцарских франков (около 12 540 долларов) — либо он напишет заявление на Габриэля. Сейчас идет разбирательство с полицией, они ждут материал с видеокамер в поезде.

«Как я понял, он написал заявление, что я ему якобы что-то физически сделал. В поезде был полный вагон, китайские туристы закрылись в туалете с детьми, там был целый кипиш», — рассказывает Габриэль.

Мужчина говорит, что пытался держаться культурно.

«Я знаю швейцарские законы, поэтому я держался. Я ждал момента, пока он дотронется или выбьет телефон. После я уже среагировал, так как существовала угроза не только мне, но и жене и ребенку», — продолжает Габриэль.

Раньше, до начала войны в Украине, Габриэль ездил в Беларусь; сейчас для него это невозможно. Он познакомился с женой на работе, дома жена с ним говорит по-украински, он с ней — по-русски.

«Он [агрессивный мужчина в поезде] поддерживает всю эту войну, путинский режим. Он считает себя русским, сказал, что нас надо убивать. Он понял, что моя жена — украинская беженка, и начал агрессию. Я с таким впервые сталкиваюсь. Я работал с украинскими беженцами, в месте, где их принимали; я против войны, против российской агрессии», — говорит Габриэль.

По словам Елены и Габриэля, мужчина, который на них бросался, — гражданин Латвии, его зовут Александр Вабикс.

В комментариях к посту в Instagram Елены некоторые люди писали, что тоже сталкивались с этим человеком и с его агрессивными действиями.

«Хочу добавить еще от себя: из-за того, что видео распространилось в социальных сетях, этого мужчину, который является провокатором на видео, узнали очень многие люди, также пострадавшие от него. Преимущественно это женщины с детьми, которым он угрожал избиением, насилием и физической расправой. Люди также подавали на него заявления в полицию», — сообщила Елена.

«Радыё Свабода» не нашла официальных упоминаний об инцидентах с участием этого человека, как и его активных аккаунтов в социальных сетях.

На инцидент отреагировало украинское МИД. Представитель МИД Георгий Тихий назвал видео инцидента «ужасным»: «Неприемлемый язык вражды и межэтническая ненависть».

Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

