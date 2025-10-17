В Беларуси расширяют список транспорта, за который берут повышенный налог 17.10.2025, 8:44

Такой сценарий заложен в проект Налогового кодекса.

Власти хотят расширить список транспорта, за который берут повышенный налог

В Беларуси в 2026 году могут расширить список транспорта, за который взимают повышенный налог. Об этом пишет Myfin.by со ссылкой на проект изменений в Налоговый кодекс.

Ввести повышенный транспортный сбор могут для владельцев мотоциклов категорий L3-L5 с рабочим объемом двигателя от 500 см³ включительно, которым меньше трех лет. Как планируется, им придется платить налоги по ставкам, повышенным в пять раз. Такой сценарий заложен в проект Налогового кодекса.

В то же время стандартная ставка транспортного налога на мотоциклы для юридических лиц может вырасти с нынешних 79 до 85 рублей, а для населения — с 46 до 49 рублей.

Соответственно, повышенная ставка будет 245 рублей, если эти изменения утвердят.

Как и теперь, в 2026 году автомобили повышенной комфортности будут облагаться транспортным налогом по ставкам, увеличенным в 10 раз. Перечень таких машин утвержден постановлением Совмина.

Ранее в Министерстве по налогам и сборам заявляли, что в 2026 году намерены поднять многие налоги — и за авто, и за недвижимость.

