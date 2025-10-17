«Она не должна была всплывать здесь»1
Надежность и боеспособность российского флота под вопросом.
Неожиданное всплытие российской дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции вызвало бурю международного внимания и спекуляций. Кремль заявил, что субмарина действовала в рамках международных правил транзита через Ла-Манш, однако в социальных сетях появились слухи о возможной серьезной неисправности, включая утечку топлива, пишет VisegradPost.
Субмарина, введенная в строй в 2012 году, якобы испытывала дефицит запасных частей и недостаток квалифицированного персонала для устранения проблемы. Это породило опасения о потенциальной угрозе безопасности, вплоть до риска взрыва, и поставило под сомнение готовность и надежность российского флота.
Ситуацию внимательно отслеживали союзники по НАТО. Французский и британский корабли сопровождали «Новороссийск» на севере, позже к наблюдению подключился голландский гидрографический корабль с боевым вертолетом NH90. Присутствие российского буксира «Яков Гребельский», который сопровождал субмарину, усилило подозрения в серьезности проблемы.
Секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что подобные инциденты являются частью более широкой серии провокаций России против европейских стран, включая дроны, подозрительные операции с кабелями, киберсаботаж и наращивание военного присутствия на границах. При этом Рютте отметил, что российские военные возможности не следует переоценивать, ссылаясь на неудачи России в Украине и Сирии.
Всплытие «Новороссийска» подчеркивает необходимость постоянного контроля международных вод и демонстрирует проблемы, с которыми сталкивается Россия в поддержании своего флота. Этот инцидент вновь акцентирует внимание на хрупком балансе сил на мировой арене и важности готовности к предотвращению потенциальной эскалации конфликтов.