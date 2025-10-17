В Беларуси продают знаменитый «пряничный домик» итальянского архитектора

В Беларуси продают знаменитый «пряничный домик» итальянского архитектора3
- 17.10.2025, 18:48
Архитектор работал при дворе короля Станислава Августа Понятовского.
Для знаменитого «пряничного домика» в Поставах ищут нового хозяина, заметил Office Life.
Это одно из исторических зданий торговой площади, построенное в XVIII веке по проекту итальянского архитектора.
Постройка входит в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Чем знаменит «пряничный домик»
Речь идет о доме на площади Ленина, 15. Он входит в архитектурный ансамбль так называемой рыночной площади. Жителям постав это наследие оставил итальянский архитектор Джузеппе ди Сакко. Мужчина работал при дворе короля Станислава Августа Понятовского.
В народе здание известно как «дом ремесленника» или «пряничный домик» из-за его фигурной крыши. Сейчас постройка принадлежит «Белсоюзпечати», однако хозяин культурного наследия может смениться в любой момент.
Купить объект можно на торгах Белорусской универсальной торговой биржи (БУТБ): заявления принимают еще 20 дней. Начальная стоимость лота составляет Br105,8, а общая площадь здания – 114 м2.
Так как дом входит в историко-культурное наследие страны, сделку должна согласовать Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте.
Новый собственник должен сохранить облик объекта.