В Беларуси продают знаменитый «пряничный домик» итальянского архитектора

Архитектор работал при дворе короля Станислава Августа Понятовского.

Для знаменитого «пряничного домика» в Поставах ищут нового хозяина, заметил Office Life.

Это одно из исторических зданий торговой площади, построенное в XVIII веке по проекту итальянского архитектора.

Постройка входит в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Чем знаменит «пряничный домик»

Речь идет о доме на площади Ленина, 15. Он входит в архитектурный ансамбль так называемой рыночной площади. Жителям постав это наследие оставил итальянский архитектор Джузеппе ди Сакко. Мужчина работал при дворе короля Станислава Августа Понятовского.

В народе здание известно как «дом ремесленника» или «пряничный домик» из-за его фигурной крыши. Сейчас постройка принадлежит «Белсоюзпечати», однако хозяин культурного наследия может смениться в любой момент.

Купить объект можно на торгах Белорусской универсальной торговой биржи (БУТБ): заявления принимают еще 20 дней. Начальная стоимость лота составляет Br105,8, а общая площадь здания – 114 м2.

Так как дом входит в историко-культурное наследие страны, сделку должна согласовать Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте.

Новый собственник должен сохранить облик объекта.

