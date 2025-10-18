закрыть
18 октября 2025, суббота
СМИ раскрыли, как Путин может добраться в Будапешт для встречи с Трампом

13
  • 18.10.2025, 11:13
  • 2,976
СМИ раскрыли, как Путин может добраться в Будапешт для встречи с Трампом

Обходной маршрут может достигать около 5000 км.

Российский диктатор Владимир Путин для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште будет вынужден облететь большинство стран Европейского Союза.

Об этом сообщает издание Air Live.

Отмечается, что из-за санкций ЕС и запрета на использование воздушного пространства для российских самолетов после вторжения РФ в Украину, правительственные борта России, включая президентский Ил-96, не могут пролетать над большинством европейских стран.

Таким образом, маршрут Путина в Венгрию должен обходить почти все государства-члены ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия принадлежит к этому блоку.

Обходной маршрут может достигать около 5000 км и увеличить время полета примерно на три часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.

«Хотя президентский Ил-96 способен преодолевать большие расстояния, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с авиадиспетчерами Турции и Сербии, а также предвидения резервных вариантов в случае погодных или дипломатических осложнений», - отмечает издание.

Эксперты по безопасности отмечают, что даже обходной перелет над Черным морем будет иметь операционные риски, учитывая военную активность в этом регионе.

В издании отметили, что пока официальный план полета не обнародован, однако наиболее вероятным маршрутом считается коридор через воздушное пространство Турции и Сербии.

Карта: интернет-издание Airlive (airlive.net)
Написать комментарий 13

