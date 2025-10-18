Самолет Путина могут сбить на маршруте через Беларусь? 7 18.10.2025, 12:14

Фото: dailymail.co.uk

В России озвучили неожиданную версию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что детали маршрута полета президента России Владимира Путина на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Венгрию пока неясны. Российский военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал «Аргументам и фактам» о трех возможных вариантах маршрута.

Первый вариант — кратчайший маршрут через Беларусь, Польшу и Чехию, напрямую на Будапешт с северо-востока. Попов считает, что этот путь самый простой и короткий, но при этом самый небезопасный.

Второй маршрут пролегает через Черное море и Румынию: самолет выходит на Венгрию сразу после пересечения румынской территории.

«Когда я служил в Венгрии, то обеспечивал прием самолета Ил-18 первого секретаря ЦК Румынской рабочей партии Чаушеску. То есть там есть коридор специальный для таких перелетов», — пояснил летчик.

При этом он отметил, что на этом маршруте есть «вопросы по Румынии», которая «достаточно негативно настроена по отношению к России», к тому же там «американские базы находятся сейчас и авиационные, и ракетные».

Третий вариант, который Попов назвал самым безопасным для Путина, проходит через Черноморские проливы — Босфор и Дарданеллы, затем над Средиземным морем по нейтральным водам, огибая Грецию и другие балканские страны, после чего через Австрию самолет выходит на Венгрию. По мнению эксперта, этот маршрут хоть и длинный и требует больше времени, но более надежный и «более суверенный» для полета Путина.

Он добавил, что для сопровождения борта главы Кремля могут быть использованы истребители Су-35 или Су-30СМ.

Издание Air Live отмечает, что из-за санкций и ограничений российские правительственные самолеты, включая президентский Ил-96, не могут пролетать над большей частью Европы. Прямой маршрут из России в Венгрию невозможен, поэтому путь должен обходить страны ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия является членом блока.

Эксперты указывают, что обходной маршрут через Черное море может составить около 5000 километров, что увеличит время полета примерно на три часа по сравнению с прямым путем. Такой полет потребует координации с турецкими и сербскими авиадиспетчерами и разработки резервных вариантов на случай плохой погоды или дипломатических осложнений. Полет над Черным морем также связан с рисками из-за военной активности в регионе.

