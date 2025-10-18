CNN: В США непублично обсуждают проведение возможной встречи Трампа с Ким Чен Ыном 18.10.2025, 19:08

Трамп ранее говорил о том, что не против встретиться с лидером КНДР.

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке обсуждали возможность организации встречи американского лидера с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе обсуждений предлагалось провести такую встречу во время визита Трампа в Азию в ноябре. По словам источников, американские чиновники еще не приступили к серьезному логистическому планированию, необходимому для организации такого визита.

Собеседники издания заявили, что пока между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов. Они добавили, что первоначальное обращение Трампа к Ким Чен Ыну в начале 2025 года так и не получило ответа.

В издании напомнили, что ранее Трамп публично выразил желание встретиться с лидером КНДР. В его первый президентский срок была организована встреча с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне менее чем через 48 часов после того, как он опубликовал в соцсетях приглашение встретиться.

Источники отметили, что интерес Трампа к потенциальной встрече с Ким Чен Ыном был первоначально пробужден после того, как он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Тогда глава Сеула пригласил президента США принять участие в собрании министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и заявил, что этот саммит может предоставить Трампу возможность встретиться с главой КНДР.

В издании добавили, что в прошлом месяце Ким Чен Ын также выразил готовность встретиться с Трампом во время выступления перед северокорейским парламентом. Он подчеркнул, что у него остались хорошие воспоминания о президенте США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com