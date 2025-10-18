закрыть
18 октября 2025, суббота, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: В США непублично обсуждают проведение возможной встречи Трампа с Ким Чен Ыном

  • 18.10.2025, 19:08
CNN: В США непублично обсуждают проведение возможной встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Трамп ранее говорил о том, что не против встретиться с лидером КНДР.

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке обсуждали возможность организации встречи американского лидера с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе обсуждений предлагалось провести такую встречу во время визита Трампа в Азию в ноябре. По словам источников, американские чиновники еще не приступили к серьезному логистическому планированию, необходимому для организации такого визита.

Собеседники издания заявили, что пока между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов. Они добавили, что первоначальное обращение Трампа к Ким Чен Ыну в начале 2025 года так и не получило ответа.

В издании напомнили, что ранее Трамп публично выразил желание встретиться с лидером КНДР. В его первый президентский срок была организована встреча с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне менее чем через 48 часов после того, как он опубликовал в соцсетях приглашение встретиться.

Источники отметили, что интерес Трампа к потенциальной встрече с Ким Чен Ыном был первоначально пробужден после того, как он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Тогда глава Сеула пригласил президента США принять участие в собрании министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и заявил, что этот саммит может предоставить Трампу возможность встретиться с главой КНДР.

В издании добавили, что в прошлом месяце Ким Чен Ын также выразил готовность встретиться с Трампом во время выступления перед северокорейским парламентом. Он подчеркнул, что у него остались хорошие воспоминания о президенте США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко