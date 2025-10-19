Раскопки под Ждановичами могут изменить историю места 19.10.2025, 4:10

Что нашли археологи?

Дачный кооператив «Криничный» под Ждановичами расположен на месте археологического памятника. Там находится городище Банцеровщина, пишет pristalica.by.

Исследования местности продолжаются уже на протяжении практически 100 лет, хотя городище со временем плотно застроили.

«Наша задача – исследовать уцелевшие участки для выяснения культурно-хронологической ситуации. Раскопки любого поселения всегда дают информативный материал, в основном это остатки керамической посуды. В этом году мы также нашли фрагменты лепной керамики», – рассказала научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Элона Ляшкевич.

Городище Банцеровщина

В этом поселении жили люди разных археологических культур на протяжении многих веков.

Впервые холм освоили в каменном веке, возможно, еще в мезолите. В раннем железном веке здесь поселились представители культуры штрихованной керамики, в раннем Средневековье (V–VIII веках н.э.) их сменил другой этнос, относящийся к банцеровской культуре.

- Самой значимой находкой в этом году стала бронзовая подвеска, которая озадачила не только меня, но и ученых, занимающихся железным веком. Она относится ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Это большая награда для нас, единственная находка в Центральной Беларуси, – рассказала Ляшкевич.

Исследование слоя продолжится в западной части городища. Там также находили фрагменты бронзовых украшений.

Такие находки, возможно, указывают на более раннюю дату основания поселения.

Сотрудник Института истории НАН отметила, что граждане, на участках которых велись раскопки, всегда шли навстречу археологам.

