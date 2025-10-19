Бобры атаковали деревню под Минском
- 19.10.2025, 10:25
- 1,382
Сама столица тоже под угрозой.
В деревне Городище под Минском бобры массово уничтожают зеленые насаждения. Местные жители защищают деревья сетками, а власти организовали бригаду для отлова животных, сообщает «Беларусь 1».
Деревня Городище находится всего в 20 километрах от Минска. Там ведется масштабное строительство — но не людьми, а бобрами. Животные буквально заблокировали населенный пункт своими плотинами.
Один из местных жителей, Антон Кальчевский, подсчитал свои потери: девять берез, пять дубов и 29 елей. «Единственная наша защита — сетка. И удобно, и практично, и относительно недорого», — говорит он.
По ночам звери выходят из воды и лакомятся корой молодых саженцев на огородах. Плотины и норы животных расположены прямо напротив деревни — их там несколько десятков. Староста деревни Владимир Скоробогатый рассказал, что на помощь жителям организовали бригаду.
«Специалисты знают, как бороться с бобрами. Они организовывают отлов», — сообщил он.
По возможности пойманных животных стараются выпускать в другие водоемы. «Есть капканы, есть живоловушки. Если молодняк попадает, их выпускают на озеро, отвозят и выпускают», — объяснил староста.
Бобры добрались и до Минска
Жители Минска тоже делятся видео встреч с бобрами, которые там появляются нередко. Чтобы защитить насаждения на берегах Свислочи, сотрудники «Зеленстроя» ограждают стволы деревьев специальной сеткой-рабицей.
«Наносится вред объектам растительного мира, а также нарушается эстетический вид зеленых насаждений. Сетка — это обычная рабица, которая защищает ствол. При повреждении сеток происходит их замена», — рассказала замдиректора «Зеленстроя Центрального района Минска» Екатерина Гончар.
Мониторинг проводят в Ленинском и Центральном районах столицы. Объезд запланирован и на этот сезон, потому что численность бобров в черте города нужно регулировать, говорят специалисты.
Популяция выросла в разы
По всей Беларуси зафиксировано более 55 тысяч особей бобров. Эта цифра в разы выше, чем 10 лет назад.
«Бобр сейчас максимально освоил всю территорию, пригодную для обитания. И для дальнейшего расселения уже использует населенные пункты. Это необычные для него места обитания, но за неимением лучшего приходится выбирать это. Несомненно, необходимо проводить регулирование его численности», — говорит Павел Велигуров, старший научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук.
Он предупреждает: бояться встречи с бобром не стоит, но лучше обходить его стороной. Как и многие млекопитающие, бобры могут переносить бешенство. «Не надо преграждать бобру дорогу к водоему. Просто отойдите в сторону, он сам увидит человека и убежит», — советует ученый.