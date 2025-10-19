На дачах под Минском нашли бронзовый артефакт, которому более двух тысяч лет 19.10.2025, 14:18

Уникальная находка озадачила археологов.

На раскопках под Минском, прямо на огородах дачников в Ждановичах, нашли бронзовое украшение, которому более двух тысяч лет. Первые раскопки тут начались в конце 1920-х — тогда ученые назвали памятник городищем Банцаровщина (в честь деревни, которая теперь не существует), а сделанные здесь находки выделили в отдельную банцаровскую археологическую культуру, передает «Еврорадио».

«Эта подвеска озадачила не только меня, но и ученых, которые занимаются железным веком», — говорит археолог Элона Ляшкевич из Института истории НАН.

Люди впервые поселились здесь много столетий назад. По словам Ляшкевич, теперь, вероятно, придется изменить дату основания поселения на более раннюю, потому что бронзовая подвеска «дает новую хронологию».

Ранее находки тут датировались III веком до нашей эры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com