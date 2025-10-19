Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов РФ остановил прием газа из Казахстана
- 19.10.2025, 16:00
После атаки украинских БПЛА.
Оренбургский газоперерабатывающий завод остановил прием газа из Казахстана из-за атаки БПЛА. Об этом 19 октября проинформировало Минэнерго Казахстана в Telegram.
«По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, – сказано в сообщении. – Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена».
При этом газоснабжение Казахстана не затронуто, добавили в ведомстве.
«Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении.
Утром губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отмечал, что в результате атаки БПЛА загорелся один из цехов газового завода.