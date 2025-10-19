закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов РФ остановил прием газа из Казахстана

  • 19.10.2025, 16:00
Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов РФ остановил прием газа из Казахстана

После атаки украинских БПЛА.

Оренбургский газоперерабатывающий завод остановил прием газа из Казахстана из-за атаки БПЛА. Об этом 19 октября проинформировало Минэнерго Казахстана в Telegram.

«По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, – сказано в сообщении. – Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена».

При этом газоснабжение Казахстана не затронуто, добавили в ведомстве.

«Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении.

Утром губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отмечал, что в результате атаки БПЛА загорелся один из цехов газового завода.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко