2 октября 2025, четверг, 11:19
Появилось видео редкого метеора-грейзера над Беларусью

  • 2.10.2025, 10:21
Появилось видео редкого метеора-грейзера над Беларусью
иллюстративное фото

Встретимся с ним снова?

В официальном Telegram-канале минского планетария 1 октября выложили видео редкого метеора-грейзера, который ночью 26 сентября 2025 года пересек почти всю территорию Беларуси с востока на запад. Специалисты не исключили возможности, что когда-нибудь земляне еще встретятся с ним снова.

Редкий метеор-грейзер засекли в небе камеры Белорусской метеорной сети 26 сентября 2025 года в 23:51 по минскому времени. По расчетам специалистов, метеороид, его породивший, прилетел из области космического пространства где-то между Сатурном и Ураном на огромной скорости в 70,3 км/с.

«Такая высокая скорость, близкая к верхнему теоретическому пределу, объясняется тем, что он летел навстречу движению Земли практически лоб в лоб. Метеороид вошел в атмосферу почти параллельно поверхности Земли, прошел верхние слои атмосферы насквозь, не сгорел полностью и продолжил бороздить космическое пространство», - описали полученные кадры в Минском планетарии.

Метеоры-грейзеры также называют «коснувшимися» метеорами. По сути, это метеороиды, пролетевшие сквозь земную атмосферу, но не сгоревшие в ней, а продолжившие движение в космическом пространстве. От обычных метеоров их также отличают очень длинные траектории, которые они оставляют в атмосфере.

По расчетам специалистов из Минского планетария, первыми метеор-грейзер могли наблюдать жители Витебска - космический гость засветился чуть южнее самого северного белорусского облцентра на высоте 124 км, а затем ушел в юго-западном направлении. На максимально близкое расстояние к Земле объект приблизился в районе Молодечно, опустившись на высоту около 118 км. Видимый след метеора на ночном небе исчез с радаров вблизи Гродно, на высоте 122 км.

«Таким образом, этот метеороид пересек почти всю территорию Беларуси с востока на запад, проделав за 5,9 секунт путь длиной в 414 км . Но самое главное, он благополучно пережил опасную для него встречу с Землей, и возможно, когда-нибудь мы встретимся с ним снова», - заявили специалисты.

