Ученые: Визуализация целей может привести к успеху

Наука доказывает, что мозг поддается тренировке.

Идея «фокусировки» желаний давно популярна в соцсетях, а теперь к ней все чаще обращаются врачи и педагоги. Исследования показывают, что правильная работа с намерением может реально влиять на мозг, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Нейрохирург и профессор Стэнфорда Джеймс Доути в своей книге «Магия сознания» («Mind Magic») пишет, что сочетание медитации и повторяющихся установок меняет подсознание. Простой пример: перед сном закрыть глаза, расслабиться, визуализировать цель — новую работу или освоение навыка, — затем записать ее на бумаге и перечитывать.

По словам Доути, фокусировка не способна устранить все препятствия, но если изменения возможны, такие практики увеличивают шансы на успех. Однако, как напоминает профессор психологии Габриэле Эттинген, позитивного мышления недостаточно, важно верить в достижение цели на основании реальных усилий и обстоятельств.

Эффект фокусировки объясняется нейропластичностью — способностью мозга перестраиваться всю жизнь. Через так называемое «ценностное тегирование» мозг учится придавать приоритет значимым целям. Визуализация также играет роль, мысленные образы активируют систему избирательного внимания, помогая мозгу придавать важность намерению. Такую технику используют даже спортсмены.

Истоки фокусировки уходят в индуизм, а массовую популярность практика получила в 2006 году после выхода фильма и книги «Секрет» («The Secret»). Тогда ее связывали с «законом притяжения», что вызвало критику за обещания легкого богатства. Сегодня же манифестация все чаще рассматривается как метод тренировки дисциплины и концентрации.

