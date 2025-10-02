ABC: До сих пор неизвестно, где находится Николай Статкевич 1 2.10.2025, 13:23

Николай Статкевич

Правозащитники и родные политика бьют тревогу.

Лидер белорусской оппозиции, 69-летний Николай Статкевич, пропал после того, как отказался покинуть страну в рамках освобождения политзаключенных, согласованного с США в сентябре. Правозащитники требуют от властей Беларуси сообщить о его местонахождении, пишет АBC (перевод — сайт Charter97.org).

Статкевич был одним из 52 политзаключенных, помилованных Лукашенко в рамках сделки с США. Он внезапно покинул автобус, который должен был переправить их через границу с Литвой и заявил, что не позволит «продавать себя» или решать за него, где ему жить или умирать. В итоге камеры наблюдения зафиксировали, как шесть человек в масках сопроводили его обратно в Беларусь. Лукашенко лишь заявил, что Статкевич «наш гражданин», не уточнив деталей.

Его жена, Марина Адамович, посещала колонию в Глубоком, где его содержали ранее, но ей отказали в информации о нем. «Преследование продолжается. Попытка депортировать Николая с учетом его характера была бессмысленной затеей», — сказала она, добавив, что он говорил ей: «Они депортируют патриотов. Я не поеду. Что будет с нашей страной?»

Член правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко отметил, что неизвестно, были ли выдвинуты новые обвинения против Статкевича.

Эксперты ООН квалифицировали ситуацию как «насильственное исчезновение и произвольное задержание» и потребовали от властей Беларуси предоставить данные о его состоянии и местонахождении.

«Статкевич нарушил сценарий Лукашенко и доказал, что можно сопротивляться диктатуре и беззаконию. Он прекрасно понимал цену своего выбора», — сказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, ехавший вместе с ним в автобусе.

Статкевич — самый опытный оппозиционный политик в Беларуси, основатель Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» и лауреат премии Сахарова. За десятилетия политической деятельности он провел за решеткой более 12 лет.

Правозащитники предупреждают, что политзаключенные в Беларуси содержатся в тяжелых условиях, лишены медицинской помощи и контакта с семьями. Случай Статкевича вновь подчеркивает давление на оппозицию и нарушение прав человека в стране.

