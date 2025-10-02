Эксперты назвали пять лучших недорогих электрокаров
- 2.10.2025, 14:38
Эти авто самые выгодные.
Эксперты опубликовали список лучших электрокаров с пробегом, которые стоит покупать в 2025 году. Это недорогие автомобили, которые являются самыми выгодными предложениями. Список включает 5 машин.
Эти б/у электромобили действительно очень выгодны, ведь лучше других сохраняют свою цену в сегменте EV. И это настоящая экономия в будущем. Рейтинг iSeeCars возглавила Tesla Model 3.
При этом стоит учитывать, что электрокары всегда намного быстрее дешевеют в сравнении с бензиновыми и дизельными моделями. Поэтому такие машины стоит покупать, только если по какой-то причине нужен именно EV.
Лучшие б/у электрокары в 2025 году:
Tesla Model 3 (55.9%);
Hyundai Kona Electric (58.0%);
Kia Niro EV (59.2%);
Porsche Taycan (60.1%);
Tesla Model Y (60.4%).
Фактически, это лучшие автомобили для покупки в сегменте.
Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).