Эксперты назвали пять лучших недорогих электрокаров 2.10.2025, 14:38

Эти авто самые выгодные.

Эксперты опубликовали список лучших электрокаров с пробегом, которые стоит покупать в 2025 году. Это недорогие автомобили, которые являются самыми выгодными предложениями. Список включает 5 машин.

Эти б/у электромобили действительно очень выгодны, ведь лучше других сохраняют свою цену в сегменте EV. И это настоящая экономия в будущем. Рейтинг iSeeCars возглавила Tesla Model 3.

При этом стоит учитывать, что электрокары всегда намного быстрее дешевеют в сравнении с бензиновыми и дизельными моделями. Поэтому такие машины стоит покупать, только если по какой-то причине нужен именно EV.

Лучшие б/у электрокары в 2025 году:

Tesla Model 3 (55.9%);

Hyundai Kona Electric (58.0%);

Kia Niro EV (59.2%);

Porsche Taycan (60.1%);

Tesla Model Y (60.4%).

Фактически, это лучшие автомобили для покупки в сегменте.

Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

