Ликвидируют сервис «Квіткі.бай»
- 2.10.2025, 15:50
- 2,532
Руководство было задержано.
Юридическое лицо крупнейшего сервиса по продаже билетов Kvitki.by — «Квитки Бел» — находится в процессе ликвидации. Соответствующее решение собственников датируется 17 сентября, пишет расследовательский центр «Бюро».
Сервис kvitki.by появился в 2009 году благодаря инвестициям литовской группы BLT group Виталиюса Куодзиса. В 2015 году его бизнес в Балтии и Беларуси был продан российской компании «Кассир».
Напомним, 28 августа сайт kvitki.by перестал открываться в Беларуси и за ее пределами, почти все страницы компании в соцсетях удалены. Мобильные телефоны сотрудников недоступны. Руководство сервиса по продаже билетов kvitki.by было задержано.
Еще ранее, 14 августа, стало известно, что задержан директор Дворца Республики и депутат Мингорсовета Максим Приходовский по подозрению в коррупции.