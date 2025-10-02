закрыть
2 октября 2025, четверг
Ликвидируют сервис «Квіткі.бай»

  • 2.10.2025, 15:50
Ликвидируют сервис «Квіткі.бай»

Руководство было задержано.

Юридическое лицо крупнейшего сервиса по продаже билетов Kvitki.by — «Квитки Бел» — находится в процессе ликвидации. Соответствующее решение собственников датируется 17 сентября, пишет расследовательский центр «Бюро».

Сервис kvitki.by появился в 2009 году благодаря инвестициям литовской группы BLT group Виталиюса Куодзиса. В 2015 году его бизнес в Балтии и Беларуси был продан российской компании «Кассир».

Напомним, 28 августа сайт kvitki.by перестал открываться в Беларуси и за ее пределами, почти все страницы компании в соцсетях удалены. Мобильные телефоны сотрудников недоступны. Руководство сервиса по продаже билетов kvitki.by было задержано.

Еще ранее, 14 августа, стало известно, что задержан директор Дворца Республики и депутат Мингорсовета Максим Приходовский по подозрению в коррупции.

