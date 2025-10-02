Россия планирует увеличить поставки белорусского бензина в шесть раз 5 2.10.2025, 17:06

2,566

Лукашенко подставляет под удар ВСУ белорусские НПЗ.

Самый простой шаг, который, как думают в российском правительстве, поможет ликвидировать растущий дефицит топлива на российском рынке, это увеличение его поставок из Беларуси.

Вице-премьер Александр Новак предложил нарастить в октябре поставки белорусского бензина в Россию с 45 тыс. до 300 тыс. тонн в месяц. Это следует из обращения господина Новака премьер-министру России Михаилу Мишустину, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Вице-премьер предложил увеличить его импорт за счет бесперебойной работы системы «Транснефть» и запуска давальческой переработки нефти.

Среди других инициатив — разрешить на полгода использование монометиланилина, октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года. Он применяется для детонационной стойкости бензина и может увеличить объем продукта на рынке на 50 000 тонн в месяц.

Александр Новак также предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

30 сентября российское правительство продлило временный запрет на экспорт бензина. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2025 года для всех экспортеров. Кабмин также ввел новый запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эта мера действует до конца года. При этом исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.

