2 октября 2025, четверг, 18:24
Bloomberg: Американский бизнесмен по ошибке чуть не устроил переворот в Африке

  • 2.10.2025, 18:04
Титан с Уолл-стрит случайно выделил деньги на закупку автоматов, гранат и ракет, которые подготовили к отправке в Южный Судан.

Американский миллиардер Роберт Гриньери случайно выделил $7 млн на закупку автоматов АК-47, ракет Stinger и гранат для совершения переворота в Южном Судане, пишут Bloomberg и The New York Post, изучив судебные документы.

Финансирование было выделено прошлой весной и стало «жизненно важным для плана» заговорщиков, без его поддержки планируемый переворот был бы невозможен, отмечается в документе.

Средства у него выманили сотрудники Гарвардского университета Питер Аджак и Авраам Кич. С миллиардером их познакомил Гарри Каспаров, который работал с Аджаком в Human Rights Foundation. Петер Аджак до переезда в США в детском возрасте служил в вооруженных силах в Судане, затем перебрался в США, учился в Гарвардской школе имени Кеннеди и работал экономистом во Всемирном банке, а затем стал сторонником оппозиции в Южном Судане. Он представился миллиардеру борцом за права человека и ввел его в заблуждение.

Оружие хранилось на складе в американском городе Феникс, незадолго до ареста оба заговорщика — Аджак и Кич — осмотрели арсенал, говорится в судебных документах. Аджака и Кича обвиняют в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в Южный Судан для свержения правительства. Сами мужчины обвинения отвергают.

Как утверждают адвокаты заговорщиков, власти США знали о плане переворота. Госдепартамент сообщил Аджаку в октябре 2023 года, что не поддержит недемократическую смену режима.

Роберт Гриньери — сооснователь аналитической компании Jane Street Capital. The New York Post называет его Титаном с Уолл-стрит.

