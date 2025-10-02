закрыть
2 октября 2025, четверг
Макрон призвал задерживать российские танкеры

  • 2.10.2025, 18:05
Макрон призвал задерживать российские танкеры

По его словам, «чрезвычайно важно» усилить давление на теневой флот России.

Европа должна усилить давление на теневой флот России, чтобы нарушить поставки нефти, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, потому что это явно снизит возможности для финансирования военных действий», — считает французский лидер (цитата по AFP).

Он предложил странам «коалиции желающих» поддержать Украину, работать в координации с НАТО над оптимизацией совместных действий в этом направлении.

Макрон заявил, что задержания танкеров не только обеспечивают соблюдение судами международных правил, но и «очень важны» для усиления давления на Москву и принуждения к переговорам.

«Вы разрушаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая их перестраиваться», — сказал он.

