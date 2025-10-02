закрыть
2 октября 2025, четверг, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на серебро превысили $48 за унцию

  • 2.10.2025, 18:07
Цены на серебро превысили $48 за унцию

Впервые с мая 2011 года.

Цены на серебро впервые за 14 лет и четыре месяца превысили $48 за унцию. В четверг, 2 октября, фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 0,69% и на пике поднялись до $48,01 за унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:12 по Минску. Выше уровня $48 за унцию драгоценный металл торговался в предыдущий раз более 14 лет назад — 3 мая 2011 года.

Исторический максимум цен на серебро на бирже был установлен 25 апреля 2011 года на отметке $49,82 за унцию.

За последние 12 месяцев серебро подорожало более чем на 64%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип