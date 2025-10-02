Цены на серебро превысили $48 за унцию
- 2.10.2025, 18:07
Впервые с мая 2011 года.
Цены на серебро впервые за 14 лет и четыре месяца превысили $48 за унцию. В четверг, 2 октября, фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 0,69% и на пике поднялись до $48,01 за унцию.
Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:12 по Минску. Выше уровня $48 за унцию драгоценный металл торговался в предыдущий раз более 14 лет назад — 3 мая 2011 года.
Исторический максимум цен на серебро на бирже был установлен 25 апреля 2011 года на отметке $49,82 за унцию.
За последние 12 месяцев серебро подорожало более чем на 64%.