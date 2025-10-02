В Техасе обнаружили гибридную птицу, которой не должно было бы существовать 2.10.2025, 22:16

1,394

Неожиданное открытие.

В июне 2025 года житель пригорода к северо-востоку от Сан-Антонио, штат Техас, заметил необычную птицу в своем дворе. На первый взгляд, она напоминала синюю сойку, но черная маска на лице и белые перья на груди свидетельствовали о чем-то другом.

Эта находка вызвала интерес среди орнитологов и стала началом исследования, которое привело к открытию редкой гибридной птицы — потомка самца синей сойки и самки зеленой сойки. Открытие, описанное в научном журнале Ecology and Evolution, стало важным моментом в изучении гибридизации в дикой природе и ее связи с климатическими изменениями, передает New Voice.

Автор исследования, аспирант Университета Техаса в Остине Брайан Стокс, уже работал в регионе, изучая зеленых соек, когда увидел размытую фотографию птицы в соцсетях. Его интерес привел к полевым исследованиям, которые подтвердили: перед ними — гибрид, возникший в результате скрещивания двух видов, которые ранее не пересекались. Синяя сойка обычно живет на востоке США, а зеленая — в тропических регионах Центральной Америки. В 1950-х годах их ареалы почти не пересекались, но со временем, под влиянием изменений климата, оба вида начали расширять свои территории. Зеленая сойка продвинулась на север, а синяя — на запад, и в конце концов они встретились в районе Сан-Антонио.

Это пересечение ареалов стало предпосылкой для гибридизации, которая, по словам Стокса, может быть первой задокументированной среди позвоночных, вызванной именно климатическими изменениями. Повышение температуры и изменение погодных условий заставляют виды перемещаться, создавая новые зоны контакта, которые ранее были невозможны. Это открытие демонстрирует, как глобальные изменения климата могут влиять на экосистемы, вызывая неожиданные биологические явления.

Сам процесс открытия был сочетанием случайности и настойчивости. Первая попытка поймать птицу была осуществлена неудачно, но на следующий день исследователям повезло. Птицу ненадолго поймали с помощью специальной сетки, взяли образец крови для генетического анализа и пометили ее кольцом для дальнейшего наблюдения. После этого птица исчезла на несколько лет, но неожиданно вернулась в тот же двор в июне 2025 года. Причины ее возвращения остаются неизвестными, но сам факт подчеркивает непредсказуемость полевых исследований.

Значение этого открытия выходит далеко за пределы одного случая. Гибридизация между видами, которые ранее не имели шансов на контакт, становится все более распространенной. Стокс отмечает, что такие случаи могут быть гораздо более частыми, чем считается, просто из-за сложности их обнаружения. Многие виды физически разделены, поэтому не имеют возможности скрещиваться, но климатические изменения меняют эти границы. В некоторых случаях гибриды могут быть жизнеспособными, что потенциально ведет к появлению новых видов или изменениям в уже существующих популяциях.

То, что раньше считалось редким явлением, может стать ключевым фактором в понимании эволюционных процессов в новых климатических условиях. Открытие гибридной птицы в Техасе — это не только научная сенсация, но и сигнал о том, как быстро меняется мир природы под влиянием глобальных изменений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com