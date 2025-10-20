Лукашенко потерял связь с реальностью 3 20.10.2025, 7:56

Экономика отказывается слушать правителя.

Белорусская экономика не оправдала возложенного на нее высочайшего доверия. Правительство не справилось с исполнением конкретных поручений сделать так, чтобы было хорошо. А несознательные белорусские граждане легкомысленно распивают на заправках кофейные напитки. В четверг Лукашенко поручил все исправить, пишет planbmedia.io.

Тем хуже для реальности

Возмутительный факт: за восемь месяцев белорусская экономика не выполнила поручения. Правда, еще год назад экономика намекала, что выполнить поручение не по силам. Но кто ее тогда спрашивал?

Поэтому, первые несколько месяцев этого года белорусские заводы игнорировали реальность. Несмотря на падение спроса на российском рынке работали в соответствии с доведенными показателями. И опомнились, только когда довели складские запасы до рекордного за последние 12 лет уровня.

«Теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать, — на наших флагманских товарах: тракторах, комбайнах, красках, шинах, сливочном масле. В результате произведенная продукция оседает на складах, уровень запасов пятый месяц не опускается ниже 80%», — пожаловался Лукашенко.

И сразу дал конкретное поручение. Во-первых, продать масло, трактора и комбайны. Во-вторых, до конца года все исправить и сделать так, чтобы было хорошо.

«До конца года еще целый квартал».

А если в этом году будет хорошо, то в следующем году должно быть еще лучше. На следующий год правительство хотело дать экономике поручение вырасти на 2,6 процента. Не факт, что правительство в курсе, откуда эти 2,6 процента возьмутся. Потому что прогнозы относительно российского рынка крайне неблагоприятны. А на российский рынок приходится уже 67 процентов белорусского экспорта.

Но планы белорусских властей никогда не прогибались под жизненную реальность. Поэтому Лукашенко намекнул, что процентов, запланированных правительством, ему лично не хватит.

«Кто-то предложит 3-3,5 процента — пожалуйста. Если кто-то ниже — пусть объяснит, как это будет воспринято нашим обществом и как будет жить Беларусь», — сказал он.

Желающих это объяснять, подозреваю, среди белорусских чиновников не найдется. Поэтому, если реальность не соответствует нашим прогнозам, то тем хуже для реальности.

Я дал вам кофе

Тем более, что как минимум одно поручение Лукашенко чиновники точно в состоянии выполнить. Потому что Лукашенко внезапно обнаружил, что на белорусских заправках бывают очереди. А очереди на заправках в свете бензинового кризиса в соседней России подрывают, конечно, репутацию всей нефтеперерабатывающей отрасли.

Но волноваться не надо. Потому что Лукашенко сразу нашел, кто в этом виноват. Все беды происходят от любителей выпить на заправке кофе.

«Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение — на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят», — сказал он.

Поэтому Лукашенко дал поручение главе совета безопасности дать поручение министру внутренних дел, чтобы больше такого безобразия на белорусских заправках не было.

Ну а что? С белорусским экспортом правительство все равно ничего сделать не может. Зато белорусская милиция может сделать все, что угодно с любителями попить кофе на заправках.

