Над кортежем вице-президента США разорвался артиллерийский снаряд 20.10.2025, 9:22

1,874

Фото: Getty Images

Взрыв произошел над трассой Interstate 5.

155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне 18 октября, преждевременно разорвался над трассой, по которой проезжали патрульные, сопровождавшие до того вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет дорожного патруля.

Взрыв произошел над трассой Interstate 5 — большой автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Осколки снаряда повредили мотоцикл из охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля. Как сообщили NYT два офицера, снаряды, задействованные в стрельбах, были боевыми.

В отчете, с которым ознакомилась NYT, говорится, что артиллерийский выстрел был произведен в 13:46 по местному времени с пляжа Уайт-Бич, чуть более чем в километре от дороги, где сотрудники дорожного патруля припарковались после сопровождения Вэнса на мероприятие.

Военные производили стрельбы примерно 60 155-миллиметровыми снарядами. После того как один снаряд взорвался раньше времени, стрельбы были прекращены. Патрульные обследовали шоссе на предмет наличия осколков, но не обнаружили их. После этого дорога была открыта для движения транспорта.

