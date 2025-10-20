Археологи сделали неожиданное открытие под Минском 20.10.2025, 9:42

Находка настолько редкая, что может повлиять на дату основания Ждановичей.

В окрестностях Ждановичей под Минском археологи обнаружили находку, которая может изменить хронологию освоения территории, пишет «Пристоличье».

Во время раскопок на городище Банцеровщина была найдена уникальная бронзовая подвеска, датируемая второй половиной первого тысячелетия до нашей эры. По словам научного сотрудника Института истории НАН Беларуси Элоны Ляшкевич, находка настолько редкая, что может повлиять на дату основания поселения.

Городище Банцеровщина – объект, известный археологам с начала XX века. Первые исследования здесь начались сто лет назад. С тех пор место неоднократно изучали: в 1948–1949 годах – Алексей Митрофанов, в 1982-м – Георгий Штыхов. С 2023 года работы возобновлены под руководством Элоны Ляшкевич, которая исследует уцелевшие участки древнего поселения, несмотря на активную застройку и прокладку коммуникаций, начавшиеся с середины XX века.

Как отмечает Ляшкевич, главная задача команды – установить культурно-хронологическую ситуацию, проанализировав найденные артефакты. «Раскопки любого поселения всегда дают информативный материал. В основном это остатки керамической посуды. В этом году мы также нашли фрагменты лепной керамики», – поясняет археолог.

Но главным открытием сезона стала бронзовая подвеска, вызвавшая немало вопросов у специалистов по железному веку. «Это большая награда для нас, – говорит Элона Ляшкевич. – Она относится ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Это единственная такая находка в Центральной Беларуси». По её словам, этот артефакт может изменить представление о дате основания поселения – возможно, оно возникло раньше, чем предполагалось ранее.

Археологи также обнаружили фрагменты бронзовых украшений в западной части городища, что открывает новые возможности для исследований. Сегодня городище Банцеровщина включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В этом году исполняется 100 лет с начала его научного изучения.

