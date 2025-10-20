Ученые обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившееся поселение майя 20.10.2025, 21:09

Оно было скрыто под водами лагуны Пунта-Икакос более тысячи лет.

На юге Белиза археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившееся поселение майя, которые занимались производством соли. Скрытое под водами лагуны Пунта-Икакос более тысячи лет, это место дает редкое представление о том, как семьи майя производили и торговали солью.

Исследователи, возглавляемые доктором Хизер Маккиллоп и доктором Э. Кори Силлсом, обнаружили целое прибрежное поселение, посвященное производству соли. Находки ученых ставят под сомнение древние представления о «невидимых местах» майя и сложность морской торговли в этом регионе, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Во время раскопок на месте, названном Чо-ок Айин, археологи нашли полный комплекс жилых построек, сохранившийся под толстыми слоями мангрового торфа. Ученые раскопали 56 столбов из твердой древесины и три столба из пальмы пальметто, которые очерчивали четыре деревянные постройки.

По словам доктора Маккиллоп, такая сохранность деревянных построек в лагуне Пунта-Икакос «не была обнаружена в других местах побережья Белиза и Юкатана», что позволило археологам изучить материалы, которые редко сохраняются на протяжении веков.

В традиционной археологии поселения майя часто обнаруживают с помощью исследований курганов и сканирования лидаром, которые позволяют идентифицировать каменные остатки.

Однако деревянные жилища со столбами и соломенной кровлей, типичные для прибрежных и сельских общин, как правило, полностью разлагаются, не оставляя следов, которые можно было бы обнаружить современными методами исследования.

Эти так называемые «невидимые места» долгое время отсутствовали в моделях населения, что давало неполное представление о жизни в древности. В Чо-ок Айин картографирование выявило четыре здания: жилье, две кухни для производства соли и четвертую, которая использовалась для вываривания соли.

Процесс заключался в фильтровании воды из лагуны через богатые солью отложения, а затем кипячении ее в глиняных сосудах до образования кристаллов — техника, сравнимая с современным производством соли в Сакапуласе, Гватемала.

Соль играла важную роль в мире майя, служа не только для консервирования пищи, но и как товар для торговли и, возможно, как форма валюты.

Сельничьи производства Пейнс-Крик, к которым относится Чо-ок Айин, были частью разветвленной сети, поставлявшей соль городам во внутренних районах.

Исследователи обнаружили фрагменты керамики, глиняные воронки и инструменты, связанные с кипячением рассола. «Здесь майя производили соляные брикеты для торговли», пояснил доктор Маккиллоп, отметив, что они, вероятно, обменивали их с внутренними общинами на кукурузу, обсидиан и керамику.

Артефакты из этого места свидетельствуют, что его жители были частью далеко идущих торговых сетей. Керамика из долины реки Белиз, обсидиан с высокогорья Гватемалы, кремневые инструменты с севера Белиза и фрагмент нефритового топора из долины реки Мотагуа указывают на связи по всей Мезоамерике.

Другие предметы, такие как окарины, использовавшиеся в ритуалах, и весла для каноэ, свидетельствуют о том, что повседневная жизнь сочетала производство, торговлю и духовные практики. Радиоуглеродное датирование указывает на строительство комплекса между 650 и 700 годами н. э., а доказательства свидетельствуют о том, что там жила и работала небольшая семья.

Исключительная сохранность Чо-ок Айин дает не только представление о производстве соли майя — она переосмысливает то, как археологи оценивают численность населения и понимают жизнь на побережье.

Без подводной консервации такие объекты оставались бы незамеченными, что усиливало бы ложные представления о том, где и как жили майя.

Открытие Чо-ок Айин расширяет археологические данные, демонстрируя, что деревянные дома и скромные поселения были ключевыми компонентами экономики майя.

Как отметил доктор Маккиллоп, «невидимые памятники, такие как Чо-ок Айин, напоминают нам, что даже самые простые сооружения могут содержать чрезвычайные истории об устойчивости, инновациях и связях».

