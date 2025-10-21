Ученые: На поверхности Луны гуляют призрачные огни 21.10.2025, 10:25

Фото: NELIOTA Project/ESA

Некоторые длятся секунду, а другие – часы.

Многочасовое свечение со стороны молодой Луны, такое же яркое, как туманность Ориона, впервые заметил астроном Уильям Гершель в 1787 году. Теперь ученые знают, что Гершель стал свидетелем так называемого транзиентного лунного явления (ТЛФ).

По словам астрономов, речь идет о кратковременном изменении внешнего вида части лунной поверхности. Это явление может проявляться, как свечение, красноватые или синие пятна и туманные пятна, пишет Live Science (перевод - «Фокус».

Научный сотрудник кафедры физики Университета Аберистуита Энтони Кук говорит, что за последние два тысячелетия было зафиксировано около 3 тыс. ТЛФ. Их наблюдали в телескопы, объективы фотоаппаратов и даже невооруженным глазом.

Фото: NELIOTA Project/ESA

Странное свечение на Луне может длиться от миллисекунды до нескольких часов, и их продолжительность может многое сказать о природе явления.

Сверхбыстрые мерцания, которые длятся меньше минуты, могут возникать из-за падений метеороидов, говорит профессор Университета электрокоммуникаций в Японии Масахиса Янагисава. Метеороиды, чей вес не превышает 0,2 кг, ударяются о лунную поверхность и создают кратковременные вспышки света. Сами вспышки вызывает энергия ударов, которая нагревает камни на лунной поверхности, заставляя их светиться до тех пор, пока они не остынут.

Впервые подтвердить эту теорию удалось только в 1990-ъ годах, когда для наблюдений за Луной начали использовать высокоскоростные камеры.

- Некоторые вспышки были впервые подтверждены во время метеорного потока Леониды в ноябре 1999 года, - говорит Янагисава.

С тех пор сотни других вспышек были зарегистрированы в рамках проекта ЕКА NELIOTA. За девять лет проект зарегистрировал 193 вспышки. Также ученые выяснили, что такого рода вспышки происходят в определенных районах Луны, такие как Океан Бурь – потенциально тектонический регион спутника Земли. Другие же ученые утверждают, что Луна подвергается почти равномерной бомбардировке астероидами.

Но главной загадкой были огни, которые появляются на Луне и длятся более минуты. На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что это происходит из-за радонового газа, который выделяется из недр Луны.

По этому поводу были опубликованы два исследования, которые показали, что какое-то время под поверхностью Луны накапливается газ, а потом со взрывом высвобождается под действием «лунотрясений». Радиоактивный радон при распаде генерирует свет, что делает его видимым с Земли.

Также отмечается, что карта вспышек на Луне совпадает с местами высокой концентрации радона.

Другие же вспышки на Луне могут длиться часами. Проведенные исследования показали, что солнечный ветер ионизирует частицы лунной пыли, выбрасывая их в огромные облака высотой до 10 км. Такие облака могут преломлять свет, который может быть виден на протяжении нескольких часов.

