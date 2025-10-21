Стала известна причина отмены саммита Трампа и Путина в Будапеште 1 21.10.2025, 21:05

2,216

Россия отправила в США частное коммюнике.

Россия повторила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном (неофициальном) коммюнике, отправленном в США в минувшие выходные, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, Москва требует контроля над всей территорией Донбасса. Как отмечает агентство, это противоречит текущей позиции президента США Дональда Трампа, который считает, что линия фронта должна быть заморожена.

Ранее агентство сообщило, что Трамп отказался от встречи с Путиным в Будапеште. По данным издания, вторая очная встреча президентов РФ и США сорвалась после того, как стало ясно, что Путин не готов к уступкам и продолжает выдвигать радикальные требования.

«Русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки», — рассказал агентству знакомый с ситуацией европейский дипломат. По словам другого источника Reuters, позиция Кремля по сравнению со встречей в Анкоридже не претерпела изменений: Россия по-прежнему отказывается останавливать боевые действия по текущей линии фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com