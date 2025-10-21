Подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште остановлена

Подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште остановлена11
Президент США решил, что стороны не готовы к переговорам.
Подготовка встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии приостановлена. Об этом сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время "приостановлено", сообщил мне высокопоставленный представитель Белого дома», — утверждается в публикации журналиста.
По данным Хааке, телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был «продуктивным», однако Трамп счел, что обе стороны недостаточно готовыми к переговорам на данном этапе.
Напомним, 16 октября Трамп провел «долгий» телефонный разговор с Путиным. Президент США сообщил, что встретится с Путиным в Будапеште, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной».