закрыть
11 июня 2026, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аренда в Минске пошла вверх

  • 11.06.2026, 12:09
  • 1,752
Аренда в Минске пошла вверх

Это коснулось всех квартир.

В Минске второй месяц подряд дорожает долгосрочная аренда жилья. По данным Realt, за апрель и май средняя стоимость съемных квартир выросла на 6%.

При этом в первом квартале 2026 года рынок демонстрировал обратную тенденцию: цены снизились примерно на 4%. Поэтому нынешний рост частично компенсирует зимнее падение. Однако аренда все же стала дороже, чем в конце прошлого года. Если тогда средняя ставка составляла около 650 долларов в месяц, то по итогам мая она достигла 660 долларов.

Рост цен затронул все категории жилья. Наиболее заметно подорожали квартиры в сталинках — примерно на 6%. Молодой жилой фонд, а также более бюджетные хрущевки и советские панельные дома прибавили около 4%.

Эксперты связывают увеличение стоимости аренды в долларовом выражении не столько с изменениями на рынке недвижимости, сколько с ослаблением американской валюты. В апреле и мае доллар подешевел примерно на 6%, тогда как большинство арендодателей сохраняли прежние ставки в белорусских рублях. В результате при пересчете в доллары аренда стала выглядеть дороже.

Такая практика сложилась после сентября 2021 года, когда многие собственники начали указывать стоимость аренды исключительно в белорусских рублях. Тогда вступили в силу изменения, согласно которым в договорах аренды нельзя было использовать привязку к иностранной валюте. Позже выяснилось, что эти требования касались коммерческой недвижимости, тогда как при найме жилья определенная привязка к валютному эквиваленту возможна. Тем не менее многие владельцы квартир продолжили устанавливать цены именно в национальной валюте.

Для арендаторов выгода такой схемы напрямую зависит от ситуации на валютном рынке. Если доллар продолжит дешеветь, стоимость аренды в пересчете на американскую валюту будет расти. Если же курс пойдет вверх, в менее выгодном положении окажутся уже арендодатели.

Вместе с тем фиксированные ставки в белорусских рублях позволяют обеим сторонам снизить риски, поскольку предугадать дальнейшее движение валютного рынка практически невозможно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко