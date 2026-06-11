ISW: Россия изменила приоритет в Донецкой области 11.06.2026, 11:47

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Аналитики раскрыли детали.

После провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания в Донецкой области. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российская армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года.

На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 10 июня, штурм Константиновки ведут две крупные тактические группы противника - «Бахмут» и «Дзержинск» (Торецк). Сейчас их передовые подразделения находятся примерно в двух километрах друг от друга.

Тактическая группа «Бахмут» продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Российские силы вошли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск - Бахмут до железнодорожной станции.

Тактическая группа «Дзержинск» продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. По оценкам наблюдателей, этой группе удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

Саму железнодорожную станцию «Константиновка» российским войскам захватить не удалось. Кроме того, украинские силы успешно зачистили Долгую Блаку на юго-западе от города от российских диверсионно-разведывательных групп.

Карта фронта в районе Константиновки (ISW)

фото: rbc.ua

Аналитики ISW подчеркивают, что российские войска, скорее всего, продолжат проникать вглубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах города летом 2026 года.

Однако это продвижение обойдется оккупантам огромными потерями, а оперативный успех в масштабах всего «Крепостного пояса» маловероятен.

Россияне, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но при этом, скорее всего, понесут большие потери.

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