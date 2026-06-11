Судьба Путина все больше связана с итогами войны 4 11.06.2026, 12:12

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Фото: Getty Images

Цена для Кремля становится все выше.

Любая война рано или поздно подходит к концу, однако ее последствия нередко оказываются гораздо масштабнее, чем ожидалось в момент начала конфликта. Для России война против Украины уже обернулась серьезными экономическими, военными и политическими издержками. Об этом пишет на своей личной странице отставной генерал-майор австралийской армии, военный стратег, исследователь вопросов современной войны, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Лоуи Мик Райан (перевод — сайт Charter97.org).

За годы боевых действий резко выросли государственные расходы, значительная часть ресурсов была направлена на военные нужды, а экономика столкнулась с санкционным давлением и необходимостью перестраивать целые отрасли. Одновременно усилилась нагрузка на бюджет и оборонную промышленность.

Конфликт также нанес удар по международным позициям Москвы. Россия оказалась в условиях беспрецедентной внешнеполитической изоляции со стороны западных стран, а ее отношения со многими государствами изменились на годы вперед.

История показывает, что затяжные войны часто становятся причиной серьезных внутренних перемен. Военные неудачи и нарастающие экономические трудности способны усиливать общественное недовольство, обострять борьбу внутри элит и создавать условия для политических потрясений.

Даже после завершения боевых действий последствия войны могут сохраняться десятилетиями. Речь идет о финансовых потерях, демографических проблемах, восстановлении экономики и необходимости заново выстраивать международные связи.

По мере затягивания конфликта растет и его политическая цена. Судьба Владимира Путина все теснее связывается с итогами войны, а ее конечный результат может оказать влияние не только на будущее российской власти, но и на дальнейшее развитие страны в целом.

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