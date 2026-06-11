«Эту систему выстроил Лукашенко»1
- 11.06.2026, 11:53
Геннадий Федынич поставил диагноз белорусской экономике.
Что на примере минского «Камволя» и БелЖД, где не хватает рабочих рук, можно сказать о состоянии всей белорусской экономики?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал бывшему политзаключенному, профсоюзному лидеру Геннадию Федыничу:
— В Беларуси большинство предприятий принадлежит государству. Даже акционерные предприятия все равно государственные, потому что большая доля акций там принадлежит государству. И, несомненно, в экономике наступил момент, когда нехватка рабочих рук будет влиять на то, чтобы люди зарабатывали нормальные деньги — и регулярно. От этого никуда не денешься.
Ситуация такова, что правительство и руководство страны стремились к тому, чтобы все предприятия, в основном ведущие, были под рукой государства. Эта система, выстроенная режимом Лукашенко, ни к чему нормальному не привела. Как мы видим, ситуация с каждым месяцем будет ухудшаться. Потому что и с заказами, и, самое главное, с реализацией продукции будут проблемы, с которыми так просто не справиться.
Поэтому я думаю, что со временем будет и снижение планки выпуска продукции, и, естественно, за этим последует сокращение штатов. Потому что без этого, если так продолжать дальше, не обойдется.
В Беларуси нужно менять саму систему и превращать ее в реальность. А реальность — это люди, которые хотят работать. И самое главное — они хотят зарабатывать нормальную заработную плату, а не просто получать ее.