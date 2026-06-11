Reuters: Трамп стал обсуждать выдвижение на третий президентский срок 11.06.2026, 12:00

Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Чтобы не стать «хромой уткой».

Президент США Дональд Трамп в разговорах с сотрудниками Белого дома допускал возможность выдвижения на третий президентский срок из-за опасений стать «хромой уткой» и утратить политическое влияние, сообщил Reuters бывший высокопоставленный чиновник администрации американского лидера. «Хромой уткой» (lame duck) в США называют выборное должностной лицо, чье влияние заметно ослабевает до официального окончания полномочий: политик остается у власти, но теряет поддержку и сталкивается с трудностями при продвижении решений.

В феврале в интервью NBC News Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у него планов остаться президентом США после истечения второго президентского срока. «Это было бы интересно. Но было бы ужасно, если бы я дал вам ответ, который вы ищете, — жизнь стала бы намного менее захватывающей, жизнь стала бы куда менее интересной», — сказал глава Белого дома. Второй срок Трампа истекает 20 января 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может избираться президентом более двух раз. Для отмены этого ограничения требуется одобрение двух третей членов обеих палат Конгресса и ратификация не менее чем 38 штатами либо созыв Конституционного конвента по инициативе двух третей штатов.

Вопрос о политическом влиянии Трампа стал актуальным на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, отмечает Reuters. По словам одного из действующих советников президента, Белый дом пытается демонстрировать республиканским законодателям, что Трамп по-прежнему способен влиять на их политическое будущее. Однако собеседник агентства признал, что постепенное ослабление влияния президента неизбежно после промежуточных выборов.

В Белом доме, в свою очередь, отвергают предположения об ослаблении позиций главы государства. Представитель администрации Оливия Уэйлс заявила, что Трамп «является безусловным лидером Республиканской партии и привержен сохранению республиканского большинства в Конгрессе». Одним из способов сохранить политический вес для Трампа после завершения президентского срока может стать участие в выборе кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года, отмечает Reuters.

Специализирующийся на биографиях президентов историк Дуглас Бринкли из Университета Райса предупредил, что миру стоит ожидать новых неожиданных шагов со стороны Трампа в последние годы президентства. «Его хаотичный стиль руководства никуда не денется, независимо от того, получат демократы контроль над Конгрессом или нет», — подчеркнул Бринкли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com