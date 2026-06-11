SpaceX превращает космос в площадку будущего 1 11.06.2026, 12:18

Все зависит от успеха сверхтяжелой ракеты Starship.

Успех сверхтяжелой ракеты Starship может открыть для SpaceX путь к созданию масштабной космической инфраструктуры — от орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта до солнечных электростанций, передающих энергию на Землю без проводов, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам Всемирного экономического форума, мировая космическая экономика вырастет с 630 млрд долларов в 2023 году до 1,8 трлн долларов к 2035 году. Инвесторы считают, что SpaceX намерена занять в этом рынке одну из ключевых позиций.

Одним из самых амбициозных проектов могут стать орбитальные дата-центры. Ранее компания направила документы в Федеральную комиссию по связи США с предложением создать группировку из миллиона спутников, способную обеспечить работу огромного ИИ-комплекса на орбите. Идея основана на том, что в космосе проще решать проблему охлаждения вычислительных систем, которые потребляют все больше энергии.

Интерес к подобным проектам проявляют также Европейское космическое агентство, Axiom Space, Starcloud и Google. Однако специалисты считают, что до практической реализации подобных систем может пройти еще 10–20 лет.

Еще более смелой выглядит концепция космических солнечных электростанций. Она предполагает размещение на орбите гигантских солнечных панелей с последующей беспроводной передачей энергии на Землю. Технология уже демонстрировалась в экспериментальном формате, но пока далека от коммерческого применения.

Ключевым фактором для всех этих проектов считается Starship. Если SpaceX сумеет добиться полноценной многоразовости ракеты и резко снизить стоимость запусков, многие идеи, которые еще недавно считались научной фантастикой, могут превратиться в реальные бизнес-проекты.

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