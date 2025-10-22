Как Трамп использует ИИ 4 22.10.2025, 17:05

Дональд Трамп

Президент США стал одним из самых активных пользователей искусственного интеллекта.

На своей платформе Truth Social президент США Дональд Трамп регулярно публикует сгенерированные нейросетями изображения и видео. В одном ролике он летит на истребителе и сбрасывает отходы на протестующих, в другом — позирует в папском облачении или наблюдает, как арестовывают бывшего президента США Барака Обаму. По данным The New York Times, Трамп разместил десятки подобных публикаций (перевод — сайт Charter97.org).

Эти материалы высмеивают оппонентов, возвеличивают самого Трампа и распространяют его политические убеждения. «Это сделано, чтобы популяризировать себя — очевидно фейковое, с абсурдным тоном, но в там все равно есть послание», — объясняет эксперт по ИИ Генри Эйдждер.

Белый дом оправдывает использование подобных приемов. «Ни один лидер не использовал социальные сети так креативно и эффективно для общения с народом, как президент Трамп», — заявила помощник пресс-секретаря Лиз Хастон.

Активно применять ИИ Трамп начал еще во время кампании 2024 года. После скандального заявления о «гаитянах, поедающих кошек и собак в Мичигане», он ответил на критику изображениями, где обнимает животных. «Чем нелепее картинка, тем больше охват в новостных лентах», — отмечает Адриан Шахбаз из Freedom House.

Сегодня ИИ стал для Трампа инструментом политического оружия. Как выразился сторонник Трампа, политтехнолог Бренден Дилли: «Правда больше не имеет значения — важно только стать завируситься».

