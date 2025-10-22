закрыть
Как Трамп использует ИИ

4
  • 22.10.2025, 17:05
  • 1,140
Как Трамп использует ИИ
Дональд Трамп

Президент США стал одним из самых активных пользователей искусственного интеллекта.

На своей платформе Truth Social президент США Дональд Трамп регулярно публикует сгенерированные нейросетями изображения и видео. В одном ролике он летит на истребителе и сбрасывает отходы на протестующих, в другом — позирует в папском облачении или наблюдает, как арестовывают бывшего президента США Барака Обаму. По данным The New York Times, Трамп разместил десятки подобных публикаций (перевод — сайт Charter97.org).

Эти материалы высмеивают оппонентов, возвеличивают самого Трампа и распространяют его политические убеждения. «Это сделано, чтобы популяризировать себя — очевидно фейковое, с абсурдным тоном, но в там все равно есть послание», — объясняет эксперт по ИИ Генри Эйдждер.

Белый дом оправдывает использование подобных приемов. «Ни один лидер не использовал социальные сети так креативно и эффективно для общения с народом, как президент Трамп», — заявила помощник пресс-секретаря Лиз Хастон.

Активно применять ИИ Трамп начал еще во время кампании 2024 года. После скандального заявления о «гаитянах, поедающих кошек и собак в Мичигане», он ответил на критику изображениями, где обнимает животных. «Чем нелепее картинка, тем больше охват в новостных лентах», — отмечает Адриан Шахбаз из Freedom House.

Сегодня ИИ стал для Трампа инструментом политического оружия. Как выразился сторонник Трампа, политтехнолог Бренден Дилли: «Правда больше не имеет значения — важно только стать завируситься».

