23 октября 2025, четверг, 14:00
СМИ: ВСУ ударили по Рязанскому НПЗ ракетами «Пекло»

  • 23.10.2025, 12:49
СМИ: ВСУ ударили по Рязанскому НПЗ ракетами «Пекло»
Скриншот

Под угрозой — аэродром с Ту-95МС.

В Российской Федерации загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод, рядом с которым расположен военный аэродром «Дягилево» и 360-й авиаремонтный завод. Удар могли нанести ракетами-дронами «Пекло», которые достали на 500 км, пишет «Фокус».

Налет средств поражения ВСУ произошел в ночь с 22 на 23 октября, подтвердил губернатор Рязанской области Павел Маликов на странице Telegram. По словам чиновника, пострадавших почти нет, а разрушения отсутствуют. Тем временем местные жители опубликовали серию видео с горящим оборудованием Рязанского НПЗ. Фокус собрал детали удара по РФ, к которому может быть причастна ракета «Пекло».

Сообщение Маликова появилось в 7:49 23 октября. Рязанский губернатор написал, что над регионом якобы обезвредили 14 дронов: обломки упали на территории определенного предприятия и пострадал один человек. Другие детали чиновник не обнародовал.

Тем временем Минобороны РФ утром отчиталось о налете 139 дронов ВСУ. Российское командование сообщило о работе средств ПВО, которые атаковали Рязань и еще девять регионов и оккупированный Крым.

Командование Сил беспилотных систем ВСУ и Генштаб пока не информировали об атаке на стратегический объект РФ — Рязанский НПЗ и на возможные сопутствующие цели. На карте боевых действий проекта DeepState видим, что средства поражения должны были преодолеть почти 500 км и четыре области, чтобы добраться до целей.

Фото: DeepState

Некоторые детали об ударе 23 октября рассказали в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», который специализируется на «сливах» из спецслужб РФ. Указывается, что дроны атаковали Рязань и Скопин (в 80 км к югу от областного центра). Целями, вероятно, были НПЗ (на южной окраине Рязани) и аэродром «Дягилево» (в 14 км к северо-западу, возле села Шахманово). Отметим, что на аэродроме дислоцируются военные самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 (заправщик), а рядом — авиаремонтный завод.

Скриншот

В Telegram-канале OSINT-аналитика «Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩» провели геолокацию кадров с пожаром на Рязанском НПЗ. Удалось установить, что горит АВТ-2 первичной переработки нефти в точке с координатами 54.56280639879809, 39.737499810376164. Кроме того, отмечается, что удар могли нанести ракето-дронами «Пекло»: подтверждений и источников не предоставили.

Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram
