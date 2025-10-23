«Корпуса «Амкодора» и вся улица в дыму»7
- 23.10.2025, 16:10
Минчане сообщают о пожаре на улице Гикало.
О пожаре, который окутал дымом район минской улицы Гикало, «Онлайнеру» сообщают читатели.
«Что-то горит в районе завода «Амкодор», — комментируют минчане, ставшие свидетелями ЧП. Огонь, а точнее сильный дым, прохожие заметили в районе 14:50.
«Сначала проехали три пожарные машины, потом еще одна. На улице сильно воняет», — делится впечатлениями один из очевидцев.
К 15:10 дыма стало меньше, но работы на пожаре не закончились — к проблемной территории подъехали еще несколько пожарных расчетов.
Как пояснили в МЧС, пожар произошел на СТО, расположенном на улице Гикало: «По прибытии наблюдается дым сильной концентрации из здания».