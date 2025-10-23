закрыть
ОПЕК готова восполнить дефицит нефти после санкций США против России

  • 23.10.2025, 20:27
Заработают страны Персидского залива и Ближнего Востока.

ОПЕК готов компенсировать дефицит на рынке нефти после введения США санкций против России, если на это будет спрос, заявил министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми. Он также отметил, что стоит ожидать роста цен на нефть. Его цитирует кувейтская газета Al Anbaa.

Министр отметил, что пострадавшие от санкций страны, вероятно, перенаправят свой спрос на нефть в сторону государств Персидского залива и Ближнего Востока. По его словам, первые признаки этого уже видны, и страны ОПЕК готовы удовлетворить дополнительный спрос.

«Все страны ОПЕК сейчас экспортируют меньше своих возможностей, и в случае роста спроса могут вернуть добычу к прежнему уровню. (...) ОПЕК готова вернуть на рынок объёмы, которые ранее были изъяты. Мы ранее сократили добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки и возвращаем их постепенно, ежемесячно. В случае увеличения спроса мы готовы полностью восстановить прежние объёмы».

23 октября США и Европейский союз одновременно ввели новые санкции против нефтяного сектора России — впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Под ограничения попали крупнейшие российские экспортеры нефти — «Лукойл» и «Роснефть».

